Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

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Президент США Джо Байден во вторник, 9 августа, подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Американский лидер подписал документы на церемонии в Белом доме. Перед этим он призвал другие государства, входящие в НАТО, как можно скорее одобрить вступление Швеции и Финляндии в альянс.

Таким образом, США стали 23-й страной (из 30 государств-участников), ратифицировавшей вступление северных стран в альянс. На сегодняшний день заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия, передает РИА Новости.

До этого резолюцию о ратификации протоколов о присоединении обеих стран к Североатлантическому альянсу принял Сенат Конгресса США.

Решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО не укрепляет безопасность РФ, однако Москва готова ответить на любые угрозы, которые могут возникнуть. Об этом 28 июля сказал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию вступить в альянс, после того как этим странам удалось уладить все вопросы с Турцией, которая первоначально возражала против их присоединения к блоку. Таким образом, вступление скандинавских стран в НАТО — вопрос уже фактически решенный.