Сенат Соединенных Штатов одобрил присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

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Сенат Конгресса Соединенных Штатов в среду, 3 августа, принял резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу (НАТО). Голосование еще продолжается, но документ уже набрал достаточное для его утверждения количество голосов. Трансляцию заседания ведет канал C-SPAN.

В соответствии с законодательством США процедуру непосредственно ратификации выполняет президент страны, а Сенат дает на это согласие. Теперь американский президент Джо Байден должен будет подписать документы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО и отправить их в организацию.

Присоединение этих двух стран к альянсу должны ратифицировать все члены блока. К настоящему моменту это сделали более 20 из 30 стран, которые входят в НАТО.

Решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО не укрепляет безопасность региона, однако Россия готова ответить на любые угрозы, которые могут возникнуть. Об этом 28 июля сказал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

26 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заблокировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО до выполнения требований республики.