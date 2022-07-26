Эрдоган заблокировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заблокировал вступление Швеции и Финляндии в альянс НАТО до выполнения требований республики.

— До тех пора, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждет от нас уступок в этом вопросе, — заявил Эрдоган.

Он добавил, что турецкий парламент может заблокировать вступление в альянс новых стран, пока ситуация с поддержкой курдских военизированных формирований и партий, которые Анкара считает террористическими, не изменится.

Эрдоган также напомнил, что меморандум о вступлении скандинавских стран в блок НАТО, подписанный в Мадриде представителями альянса, Финляндии и Швеции, — «только приглашение», передает «Газета.ру».

НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию вступить в альянс, после того как этим странам удалось уладить все вопросы с Турцией, которая первоначально возражала против их присоединения к блоку. Таким образом вступление скандинавских стран в НАТО — вопрос уже фактически решенный.

Генеральный секретарь турецкой партии «Родина» Догу Перинчек 4 июля заявил, что партия, не имеющая представителей в Великом национальном собрании (парламенте) Турции, планирует предложить турецким властям выйти из альянса, потому что политика против НАТО имеет большое значение для развития экономики страны.