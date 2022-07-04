СМИ: В городах Турции развернули кампанию по выходу страны из НАТО

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Турецкая партия «Родина» ведет в крупных городах страны масштабную кампанию по выходу страны из Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в понедельник, 4 июля, пишет местное издание Aydınlık.

Генеральный секретарь партии Догу Перинчек заявил, что «Родина» планирует предложить турецким властям выйти из альянса, потому что политика против НАТО имеет большое значение для развития экономики страны.

— Кампания «Выйдем из НАТО!», развернутая партией Vatan по всей стране, была встречена с интересом со стороны всех слоев общества. Акцию поддержали горожане, подошедшие к столам для подписей, установленным на городских и районных площадях, — цитирует сообщение издания РИА Новости.

До этого сообщалось, что Анкара и Москва собираются организовать переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил президент Турции. По его словам, турецкие власти будут определять дальнейшие действия после получения ответов от Путина и президента Украины Владимира Зеленского.