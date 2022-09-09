Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ

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Совет Европейского союза (ЕС) утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией. Об этом сообщается в распространенном в пятницу, 9 сентября, заявлении совета.

В Брюсселе заявили, что решение об остановке упрощенного визового режима официально вступит в силу в понедельник, 12 сентября.

После этого визовый сбор для россиян увеличится с 35 до 80 евро. Также увеличится и срок выдачи «шенгена». Он будет составлять 15 дней, а в отдельных случаях — до 45 дней.

Сложнее гражданам России будет получить долгосрочные и многократные визы. Кроме того, расширится список документов для получения «шенгена».

Россияне, уже обладающие многократными визами, вероятно, по-прежнему смогут въезжать в европейские страны до окончания срока действия документа, передает РИА Новости.

Власти Эстонии, Латвии, Литвы и Польши приняли решение закрыть с 19 сентября въезд для россиян, в том числе и с шенгенскими визами. Гендиректор одной из крупных российских туркомпаний Алексан Мкртчян в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что ждет теперь жителей России, которые собирались прибыть в вышеуказанные страны.