О каких опасных заболеваниях сигнализируют отеки

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В большинстве ситуаций отеки свидетельствуют о наличии серьезных проблем со здоровьем. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Александра Серегина.

По ее словам, отеками называют избыточное скопление жидкости в мягких тканях или полостях организма. Чаще всего их можно заметить у себя или других людей в области век, пальцев рук, голеностопных суставов или стоп.

Когда отеки — это норма

По словам врача, к таким случаям относятся:

Так называемые гипостатические отеки могут возникнуть при длительном вертикальном положении тела – стоячая или сидячая работа, часто возникают у будущих мам в третьем триместре беременности.

Отеки могут возникать при дефиците белка на фоне диет. Грубо говоря, белок работает как губка, впитывающая разлитую там, где не надо, воду. В случае будущих мам здесь виноват и расход белка на маму и малыша, и гормон прогестерон, задерживающий жидкость.

Отеки на жаре: расширяются капилляры, возникает застой жидкости в сосудах. Также на жаре с потом уходит много микроэлементов, препятствующих задержке жидкости, из-за дисбаланса микроэлементов возникает гипернатриемия. Натрий как раз очень хорошо задерживает жидкость в тканях, потому поваренная соль на жаре — наш враг.

О каких болезнях сигнализируют отеки

Как рассказала терапевт, появляющиеся к вечеру отеки на стопах и лодыжках часто говорят:

о заболеваниях вен — особенно если отек односторонний или с одной стороны сильнее выражен);

о заболеваниях сердца: артериальной гипертензии, перикардите, сердечной недостаточности, ревматических пороках сердца, декомпенсации врожденных и приобретенных пороков сердца и сосудов, кардиомегалии.

— Сердечные отеки плотные, на ощупь кожа над ними прохладная, развиваются «снизу вверх»: начинают сперва формироваться на стопах и голенях, затем в процесс включаются органы брюшной полости, увеличивается печень, отекает брюшная стенка, — пояснила врач.

Утренние отеки, по словам медика, зачастую сигнализируют о заболеваниях почек:

гломерулонефрите;

амилиодозе;

поражении почек при сахарном диабете;

системной красной волчанке;

почечной недостаточности (она же хроническая болезнь почек).

— При развитии почечной недостаточности отеки начинаются с лица, а уже потом «спускаются» на пальцы рук, голени, стопы и переднюю брюшную стенку. Эти отеки мягкие, кожа становится бледной, приобретает восковой оттенок, — объяснила Серегина.

Не связаны с временем суток гормональные отеки (например, при гипотиреозе), отеки при травмах и ушибах, аллергические отеки. Отеки лица могут формироваться при приступе бронхиальной астмы и также не зависеть от времени суток, добавила специалист.