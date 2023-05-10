Тело женщины обнаружили на дереве в Уфе

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В уфимском микрорайоне Черниковка нашли труп женщины на дереве. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ.

— Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города СУСК по Башкирии устанавливаются обстоятельства смерти женщины, — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, тело женщины нашли местные жители.

В конце апреля завернутое в ковер тело мужчины было обнаружено в квартире жилого дома на проспекте Маршала Жукова. Уточняется, что на найденном теле имеются признаки насильственной смерти. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».