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Приметы и советы

Дерматолог Васильева назвала причины появления красных родинок

Ирина Игнатенко
Общество
Дерматолог Васильева назвала причины появления красных родинок
Фото: Pexels

В течение жизни на коже человека могут возникать ангиомы — маленькие красные родинки. О причинах появления таких образований рассказала дерматолог Мария Васильева.

По словам специалиста, ангиомы представляют собой пучки расширенных кровеносных сосудов, которые обычно появляются на верхней половине туловища. Такие родинки не представляют опасности для здоровья, они могут вызывать только эстетический дискомфорт.

Подобные образования на коже могут возникать из-за солнечных ожогов, при гормональной перестройке организма, интоксикации. Также сказывается генетическая предрасположенность, передает Life.ru.

Васильева добавила, что при необходимости родинки можно безболезненно удалить на приеме у дерматолога.

В свою очередь дерматолог Варвара Ильина добавила, что если после загара родинки на теле изменили размер, форму или цвет, то нужно пройти обследование у врача, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Зуд в области родинки может быть симптомом ее преобразования в злокачественную опухоль. Об этом в среду, 29 марта, рассказала дерматолог-онколог Ольга Антонова.

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