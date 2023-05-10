Синоптик Шувалов назвал «шарлатанским» прогноз об аномальной летней жаре на всей территории России

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов раскритиковал сообщения СМИ об аномально жарком лете в России.

Он отметил, что подобные долгосрочные обобщенные прогнозы можно назвать шарлатанством.

— Нельзя говорить о плюс 40 градусах на всей территории страны. Этот «прогноз» отдает откровенным шарлатанством. Говорить о сезонных прогнозах с такой заблаговременностью нельзя, — пояснил он в комментарии НСН.

По словам эксперта, в течение летнего периода могут наблюдаться волны тепла, но они будут охватывать только часть территории России. Их интенсивность и продолжительность в настоящее время предсказать довольно сложно.

Шувалов уточнил, что более-менее точный прогноз можно дать на ближайшие 10–15 дней.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что лето 2023 года может стать самым жарким за последние 150 лет. Аномально жаркая погода в районе 40 градусов прогнозируется почти на всей территории страны, передает aif.ru.

Ведущий специалист центра прогноза погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к выходным москвичей ожидает потепление до плюс 22 градусов.