Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптик Шувалов назвал «шарлатанским» прогноз об аномальной летней жаре на всей территории России

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик Шувалов назвал «шарлатанским» прогноз об аномальной летней жаре на всей территории России
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов раскритиковал сообщения СМИ об аномально жарком лете в России.

Он отметил, что подобные долгосрочные обобщенные прогнозы можно назвать шарлатанством.

— Нельзя говорить о плюс 40 градусах на всей территории страны. Этот «прогноз» отдает откровенным шарлатанством. Говорить о сезонных прогнозах с такой заблаговременностью нельзя, — пояснил он в комментарии НСН.

По словам эксперта, в течение летнего периода могут наблюдаться волны тепла, но они будут охватывать только часть территории России. Их интенсивность и продолжительность в настоящее время предсказать довольно сложно.

Шувалов уточнил, что более-менее точный прогноз можно дать на ближайшие 10–15 дней.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что лето 2023 года может стать самым жарким за последние 150 лет. Аномально жаркая погода в районе 40 градусов прогнозируется почти на всей территории страны, передает aif.ru.

Ведущий специалист центра прогноза погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к выходным москвичей ожидает потепление до плюс 22 градусов.

Лето Прогнозы Погода
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Все мнения
О проекте