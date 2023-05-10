Политолог Демчук оценил вероятность дефолта в США

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Заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук рассказал, возможен ли дефолт в Соединенных Штатах.

По его словам, теоретически дефолт в Штатах возможен: многие американские политики обеспокоены по этому поводу. Но, скорее всего, такого варианта развития событий удастся избежать.

Демчук напомнил, что похожая ситуация уже возникала в период президентства Барака Обамы: тогда госслужащим даже не платили зарплату, однако в конечном итоге экономика страны была спасена.

Политолог указал, что главенствующие партии в США сейчас пытаются «продавить свои позиции», достичь договоренностей относительно будущих законопроектов и сделать окончательный бюджет для себя максимально выгодным. По его мнению, партиям удастся договориться путем взаимных компромиссов, так как дефолт невыгоден никому, передает Общественная Служба Новостей.

Ранее американский президент Джо Байден предупредил жителей страны об опасных последствиях возможного дефолта. Политик отметил, что это грозит в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга США, передает «Царьград».

Министр финансов США Джанет Йеллен допустила, что в стране существует угроза дефолта.