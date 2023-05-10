Путешествуем ВМесте
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Конгресс США обвинил ЦРУ в попытке выдать скандал с ноутбуком Байдена за «дезинформацию России»
Комитет палаты представителей США обнаружил причастность Центрального разведывательного управления (ЦРУ) за дезинформацию со стороны России. Об этом стало известно в среду, 10 мая.
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Приметы и советы
Народный календарь. Почему запрещено признаваться в любви 13 мая Народный календарь. Чем особенно страшна зависть 12 мая Народный календарь. Как уберечься от неприятных людей 11 мая Народный календарь. Почему запрещено чинить одежду и обувь 10 мая Народный календарь. Что опасно готовить на ужин 9 мая
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