Завершается строительство подстанции скорой медицинской помощи на 20 машино-мест в Щербинке

Фото: Департамент строительства города Москвы

На пересечении улицы Маршала Савицкого и Проектируемого проезда № 728 в Щербинке завершается строительство подстанции скорой медицинской помощи на 20 машино-мест.

— Новое здание готово на 98 процентов. В настоящее время специалисты завершили монолитные работы, устройство кровли, внутренних инженерных систем, оборудования, а также выполнили отделку. Заканчивается благоустройство прилегающей территории, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Фасад здания сделали вентилируемым. Для него использовались металлические кассеты разной окраски. Центральную часть здания остеклили, что позволило объединить левый и правый корпуса.

В одноэтажной части здания размещена стоянка на 20 автомашин скорой медицинской помощи и отделение для мойки автомобилей на один пост. В подвале трехэтажной части расположены технические помещения. Там находятся кроссовая, электрощитовая, насосная станция спринклерного пожаротушения, комнаты для инженерных коммуникаций и водомерного узла.

На первом этаже обустроили комнаты амбулаторного приема с перевязочной, помещение охраны и пожарного поста, диспетчерскую с комнатой отдыха персонала, вспомогательные помещения при мойке, пространство для зарядки аппаратуры, комнату для предрейсовых медосмотров, кладовые для хранения запаса медикаментов, а также технические и бытовые помещения.

На втором этаже расположены гардеробные, кладовые для хранения мягкого и жесткого инвентаря, также здесь оборудовали места для сушки одежды и обуви персонала выездных бригад и комнаты для отдыха персонала.

На третьем этаже разместились административные помещения, медицинский архив, аптека с комнатой старшего фельдшера, методический кабинет и кабинет статистики, кладовые для хранения перевязочных материалов и белья, дезинфицирующих средств, хозяйственного инвентаря, мастерская по ремонту аппаратуры, зал совещаний на 49 мест, а также комнаты психологической разгрузки и отдыха для персонала.