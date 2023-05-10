Суд взыскал с бывшего владельца банка «Югра» Хотина 192 миллиарда рублей и компанию «Русь-Ойл»

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Замоскворецкий районный суд столицы взыскал с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина более 192 миллиардов рублей и группу компаний АО «Русь-Ойл». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 10 мая.

Суд постановил, что компания «Русь-Ойл» была основана в 2013 году подконтрольными подсудимому фирмами. Вся прибыль от добычи полезных ископаемых в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири шла именно к Хотину. Таким образом, незаконную прибыль, которая образовалась из-за неуплаты налогов на добычу углеводородного сырья и на добавленную стоимость, также получил подсудимый.

В связи с этим Замоскворецкий суд постановил взыскать с Хотина 192 миллиарда 157 миллионов 539 тысяч рублей, а также обратить в пользу государства акции и уставные капиталы хозяйственных обществ, входящих в группу компаний АО «Русь-Ойл».

Ранее Алексей Хотин проходил по уголовному делу о растрате семи с половиной миллиардов рублей, принадлежавших банку «Югра», после чего организацию признали банкротом. По тому же уголовному делу проходили еще четверо фигурантов.