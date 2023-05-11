Владислав Овчинский: Московский производитель втрое увеличил поставки чипов для животных
Зеленоградский производитель, компания ISBC, увеличила поставки изделий для подкожного чипирования домашних животных втрое. Вся продукция проходит двухфакторную проверку на производстве, полностью исключающую брак. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
— Процедура чипирования домашних животных востребована среди москвичей. Она позволяет не только найти потерянного питомца и вернуть его хозяевам, но и доказать право собственности и предотвратить его подмену. В весенне-летний период наблюдается повышенный спрос на эту услугу, так как многие уезжают из города вместе со своими животными. Московская компания ISBC готова покрыть растущий спрос. В первом квартале текущего года она увеличила продажи изделий для подкожного чипирования домашних животных на 190 процентов по сравнению тем же периодом 2022 года, — сообщил Владислав Овчинский.
Компания уже более 10 лет занимается направлением Animal ID и получила сертификацию Россельхознадзора и право от Минсельхоза РФ на реализацию пилотных проектов по учету и идентификации животных.
— Наша компания производит шприцы с микрочипами для подкожного чипирования с 2017 года. Мы изучили опыт чипирования домашних животных в других странах и потребности отечественных ветеринаров. Разработали удобный формат шприца с острозаточенной иглой, делающий процесс инъекции практически безболезненным, — рассказал директор департамента идентификации животных компании Николай Бояров.
Комфортные условия для бизнеса в Москве позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям. Компании могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, включая субсидии и целевые займы. Для столичных производителей работает центр поддержки промышленности, где можно получить помощь по различным вопросам.