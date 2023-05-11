Владислав Овчинский: Московский производитель втрое увеличил поставки чипов для животных

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Зеленоградский производитель, компания ISBC, увеличила поставки изделий для подкожного чипирования домашних животных втрое. Вся продукция проходит двухфакторную проверку на производстве, полностью исключающую брак. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Процедура чипирования домашних животных востребована среди москвичей. Она позволяет не только найти потерянного питомца и вернуть его хозяевам, но и доказать право собственности и предотвратить его подмену. В весенне-летний период наблюдается повышенный спрос на эту услугу, так как многие уезжают из города вместе со своими животными. Московская компания ISBC готова покрыть растущий спрос. В первом квартале текущего года она увеличила продажи изделий для подкожного чипирования домашних животных на 190 процентов по сравнению тем же периодом 2022 года, — сообщил Владислав Овчинский.

Компания уже более 10 лет занимается направлением Animal ID и получила сертификацию Россельхознадзора и право от Минсельхоза РФ на реализацию пилотных проектов по учету и идентификации животных.

— Наша компания производит шприцы с микрочипами для подкожного чипирования с 2017 года. Мы изучили опыт чипирования домашних животных в других странах и потребности отечественных ветеринаров. Разработали удобный формат шприца с острозаточенной иглой, делающий процесс инъекции практически безболезненным, — рассказал директор департамента идентификации животных компании Николай Бояров.

Комфортные условия для бизнеса в Москве позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям. Компании могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, включая субсидии и целевые займы. Для столичных производителей работает центр поддержки промышленности, где можно получить помощь по различным вопросам.