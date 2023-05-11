Овчинский: В линейке московского производителя появились протеиновые мясные батончики и другая продукция

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Одно из ведущих российских предприятий по выпуску колбас и мясных полуфабрикатов запускает серийное производство новой вареной колбасы и продуктов для спортсменов — мясных протеиновых батончиков. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что столичные промышленники следуют современным тенденциям здорового образа жизни и выпускают полезные продукты, соответствующие требованиям потребителя.

— Например, московский производитель мясной продукции «Дымов» расширил ассортиментную линейку и начал изготавливать спортивные батончики, в составе которых мясо, ягоды и специи. Новинка не имеет аналогов в стране. Планируется, что ежегодно на заводе будут выпускать более 100 тонн этой продукции, — рассказал Владислав Овчинский.

Мясные протеиновые батончики содержат высокое количество протеина, необходимого для поддержания активности организма во время занятий спортом и длительных физических нагрузок. Батончики также помогают восстановить силы и энергию после них. Кроме того, они не содержат добавленного сахара.

Компания также запустила в производство пять позиций колбасы Докторской ГОСТ, включая колбасу в оболочке из синюги, белковой оболочки и современного полиамида.

Развитию компании способствуют благоприятный инвестиционный климат и поддержка города. В 2016 году предприятию был присвоен статус промышленного комплекса, который дает значительные налоговые льготы и позволяет экономить средства на расширение производства.