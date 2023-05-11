Нутрициолог Свиридова рассказала, как справиться со стрессом при помощи питания

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Справиться со стрессом и постоянной усталостью во время рабочего дня можно с помощью правильного питания. О том как это сделать, рассказала нутрициолог Елена Свиридова.

В первую очередь эксперт призвала соблюдать все приемы пищи. Если человек пропускает обед или ужин, у него могут возникать головные боли, ухудшаться настроение, снижаться работоспособность.

Также нутрициолог призвала есть больше орехов. Есть научные доказательства, что они помогают не только улучшать работу мозга, но также поднимают настроение.

Свиридова отметила, что многие пытаются взбодриться при помощи кофе, но важно не переборщить с этим напитком. Лучше пить не более одной чашки в день.

Побороть усталость помогут овощи, поэтому их стоит добавлять в каждый прием пищи, передает Life.ru.

В свою очередь нутрициолог Игорь Строков посоветовал включить в рацион чай матча. Этот напиток содержит вещества, которые предотвращают развитие онкологических заболеваний, передает Nation news. В напитке также содержатся полезные для организма полифенолы.

Специалисты из издания Esquire провели опрос большого количества человек, которые очень сильно пристрастились к кофе. Выяснилось, что чрезмерное употребление кофе действительно может быть опасным для состояния здоровья и нервов.