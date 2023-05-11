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Свыше 140 самостроев ликвидировали на востоке Москвы в первом квартале 2023 года

Евгений Жуков
Город
Свыше 140 самостроев ликвидировали на востоке Москвы в первом квартале 2023 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В первом квартале текущего года в Восточном административном округе (ВАО) Москвы специалисты Госинспекции по недвижимости ликвидировали свыше 140 самостроев. Об этом рассказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

За этот же период в ВАО было выявлено 284 нарушения при использовании земельных участков и городских нежилых помещений, а также выдано более 150 рекомендаций о соблюдении обязательных требований.

Основные нарушения, продолжил Бобров, связаны с нецелевым использованием участков и отсутствием правоустанавливающих документов на землю.

— За отчетный период на территории округа специалисты инспекции выявили 378 объектов самовольного строительства общей площадью 49,2 тысячи квадратных метра. Более 140 незаконных построек демонтированы, ликвидировано 6,9 тысячи квадратных метров самостроя, — отметил начальник Госинспекции по недвижимости.

Он также добавил, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество снесенного самостроя увеличилось в 1,5 раза.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

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