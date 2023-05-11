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Приметы и советы

Миллиарды сгребу: как сбежавшие за рубеж артисты продолжают зарабатывать в России

Дарья Завгородняя
Динара Кафискина

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Миллиарды сгребу: как сбежавшие за рубеж артисты продолжают зарабатывать в России
Фото: Youtube / Власть & Влащенко

В среду, 10 мая, журналисты обнародовали информацию об источниках дохода уехавшего из России композитора Константина Меладзе. Как выяснилось, даже проживая в Европе, артист продолжает получать доход в нашей стране. «Вечерняя Москва» узнала подробности звездных махинаций.

Оказывается, до последнего времени Меладзе состоял соучредителем в «Первом музыкальном издательстве» — крупном продюсерском центре. За прошлый год компания заработала 1,3 миллиарда рублей при чистой прибыли в 209 миллионов.

На днях Константин Шотович вышел из состава учредителей, однако за себя оставил родную сестру, Лиану Меладзе. Греть место, возможно.

Также вчера в СМИ появилась информация, что певица Алла Пугачева задержалась в Москве, чтобы разобраться со своими активами. Ранее предполагалось, что она приехала в столицу на похороны своего друга, модельера Валентина Юдашкина, которые прошли 6 мая. Но источники, близкие к артистке, поговаривают: на родину она вернулась в том числе и для того, чтобы разобраться со своим имуществом. У певицы осталось ИП, годовой оборот которого составляет около 60 миллионов рублей в год. Под маркой Пугачевой на маркетплейсах продаются сумки, обувь и духи. Вероятно, Примадонна приехала проинспектировать свое ИП.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Марочкин, звездный юрист:

— Звезды, владеющие каким-то бизнесом в России, в частности Константин Меладзе, свободно могут получать доходы от деятельности своих предприятий, физически находясь за пределами страны. Конвертировать рубли, переводить их на Запад в соответствии с законом о валютном регулировании

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