Жителям столицы предложили выбрать имя голосового помощника приложения «Моя Москва»

Фото: Unsplash

В рамках проекта «Активный гражданин» горожане смогут принять участие во втором этапе голосования за лучшее имя голосового помощника приложения «Моя Москва». Об этом в четверг, 11 мая, сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов.

По итогам первого этапа в борьбе за победу остались пять имен: Мос, Москва, Маша, Катя и Аня.

— На первом этапе своими идеями поделились более 60 тысяч москвичей. Пять имен для финального голосования были определены не только по количеству предложений от жителей, но и в соответствии с важными критериями: имя должно быть коротким, благозвучным, иметь ассоциацию с Москвой или Россией, не совпадать с именами других голосовых помощников, быть легко произносимым и корректно считываться системой распознавания речи в приложении, — рассказал Фролов.

Голосовой помощник в приложении «Моя Москва» был разработан в 2020 году. Сейчас он работает в тестовом режиме и доступен только половине пользователей.

С помощью помощника горожане могут получить ответы на интересующие их вопросы и воспользоваться рядом сервисов. За распознавание голоса и поиска решений отвечают технологии, связанные с искусственным интеллектом. Если алгоритм не смог распознать вопрос, то всплывает окно с подсказками, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также москвичи могут следить за бонусным счетом в приложении «Метро Москвы», если они подключены к программе лояльности «Город». Для этого необходимо зарегистрироваться в приложении, привязать карту «Тройка» и пополнить кошелек на сумму от 250 рублей.