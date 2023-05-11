Модельер Вирджиния фон Фюрстенберг умерла в 48 лет

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В возрасте 48 лет умерла поэтесса и модельер Вирджиния фон Фюрстенберг. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил портал TG Rai Alto Adige.

Тело женщины с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили на террасе отеля в городе Мерано, находящемся в северной части Италии, говорится в материале.

Вирджиния была настоящей светской львицей. Родившись в семье принца Себастьяна цу Фюрстенберг и Элизабетты Гуарнати, девочке была обеспечена роскошная жизнь.

Дядя погибшей был женат на культовом дизайнере Диане фон Фюрстенберг, имеющей в девичестве фамилию Халфин. Сама Вирджиния также занималась созданием одежды и даже основала бренд Virginia Von Zu Furstenberg.

Первая коллекция фон Фюрстенберг продавалась исключительно в бутиках Милана, Флоренции и Рима. Кроме того, в сентябре 2011 года женщина дебютировала в театральном произведении, имеющем название «Дисморфофобия», в котором сочетались разговорное слово, мода, кино, движение и танцевальные элементы.

Потомственная аристократка за свою жизнь успела трижды выйти замуж. У нее остались пятеро детей.