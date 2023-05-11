Эксперты оценили необходимость создания министерства пропаганды

Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов заявил о необходимости создания в России министерства пропаганды. По его словам, новая структура должна бороться с ложной информацией.

Сергей Марков, политолог:

— Эта инициатива имеет смысл, ведь в России есть множество проблем, которые можно было бы решить воздействием на общественное сознание. Например, привить молодым людям уважение к старшему поколению, изменить их отношение к памятным мемориалам и даже к спецоперации. Ведь до сих пор остались люди, которые не понимают целей СВО. Получается, в сознании таких граждан образовался вакуум. И с этим нужно работать. Должна быть отдельная структура и организация, прямо ответственная за общественное сознание и заполняющая его. В сравнении с Европой и США у России — недостаток пропаганды. Информационный вакуум нужно будет заполнить соцрекламой, постановкой и коррекцией телепередач, можно раздавать брошюры и проверять систему образования.

Ирина Крохмаль, социолог:

— Конечно, проводить работу с людьми, которые воздействуют на мнение большинства, надо. Например, повышать их квалификацию и навыки, чтобы они учились доносить информацию до населения нужным языком.

Ведь даже прописанные в Библии заповеди у людей с неустойчивой психикой вызывают желание нарушить устоявшиеся правила. Но при этом на сотрудников ведомства возложат большую ответственность, что будет сковывать их работу и лишать любой свободы творчества. На мой взгляд, вместо создания таких органов нужно больше времени уделять воспитанию подрастающего поколения и работе с их восприятием реальности.

Давид Шнейдеров, кинокритик:

— Инициаторам подобных идей нужно больше читать книг-антиутопий, где уже было описано, что будет, если ввести министерство пропаганды, правды и прочее. Думаю, оно будет просто поглощать налоги граждан и не нести в себе фактической пользы. Если подобный орган будет создан в действительности, то культура прекратит свое существование во всей стране.