Врач Минздрава Драпкина: В России выросло число мужчин с ожирением

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Врач Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила, что в России наблюдается тревожная тенденция: все больше мужчин страдает ожирением, многие из них не обращают должного внимания на свое здоровье. Об этом сообщает издание «Агентство Москва».

Драпкина подчеркнула, что лишний вес может привести к таким заболеваниям, как гипертония и диабет, которые являются очень сложными для лечения у пациентов с ожирением. Она рекомендовала людям не только есть здоровую пищу, но и складывать свой рацион таким образом, чтобы организм получал дефицит калорий. Это можно сделать, например, следя за количеством употребляемых калорий при каждом приеме пищи.

— У нас есть срезы за 1993, 2003, 2011, 2017 и 2020 годы, и мы видим неуклонный рост в основном мужчин с ожирением. В плане мотивации к сохранению здоровья мужчины значительно уступают женщинам, — сказала Драпкина в своем комментарии.

Порой людям недостаточно одной силы воли, чтобы избавиться от ожирения. В этом случае на помощь приходит хирургия — бариатрические операции. О них рассказал врач-хирург Сергей Визгалов. Подобные операции, по словам врача, помогают не только снизить вес, но и удержать его. Пациенты, сбросившие вес при помощи операции, могут сохранить результаты до 16 лет.