Победивший рак солист «На-На» Левкин признался, почему ютится у друзей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Владимир Левкин был одним из самых популярных участников группы «На-На», однако после ухода из коллектива его ждали очень непростые годы. В том числе из-за онкологического заболевания, которое он смог успешно побороть.

Сейчас Владимиру Левкину 55 лет, и планы на будущее у него очень насыщенные. Он занимается благотворительностью, активно гастролирует. Однако жить ему пока приходится у своих приятелей, признался он в программе «Секрет на миллион» телеканала НТВ.

— Мы можем ходить в прошлогодних кроссовках, но с новой песней, — рассказал артист.

В эфире артист пообещал приоткрыть завесу тайны над своей жизнью. Например, рассказать о своей личной жизни и счастье. Дело в том, что Марина влюбилась в него еще ребенком и сразу сказала, что выйдет за него замуж. Когда девочка выросла, именно так и произошло. Сам Левкин уверен, что именно в этом браке он сумел обрести семейное счастье, пишет «СтарХит».

К сожалению, у 26-летней дочери бывшего солиста группы «На-На» Виктории ранее тоже обнаружили раковую опухоль. Она сообщила, что вынуждена была несколько месяцев бороться с онкологией. В декабре 2020 года девушка попала в больницу с подозрением на глиому в правой лобной доле головного мозга. После этого она проходила лечение.