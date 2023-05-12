Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вдову Караченцова Поргину доставили в больницу после неудачного падения

Ирэна Колесова
Общество
Вдову Караченцова Поргину доставили в больницу после неудачного падения
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина попала в больницу с травмой головы. По предварительным данным, артистка упала у себя на даче и неудачно приземлилась.

Поргину отвезли в больницу после того, как она поскользнулась в бойлерной. К этому моменту ее уже выписали, серьезных травм у актрисы не оказалось. Поргина поделилась, что уже возобновила работу на съемках, пишет 5-tv.ru.

— Я в полном порядке. Я выписалась, завтра закроют бюллетень, и я уже буду в театре. Врачи говорят, что я очень везучая, — поделилась актриса.

Вдову народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмилу Поргину в прошлый раз госпитализировали в Москве 12 января. Новогодние праздники она проводила в санатории в Сочи, где оправлялась после нервного срыва. Однако, вернувшись домой, в Москву, актриса почувствовала сильную боль в ногах и обратилась к специалистам.

Знаменитости Травмы Людмила Поргина Больницы
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Все мнения
О проекте