Вдову Караченцова Поргину доставили в больницу после неудачного падения

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина попала в больницу с травмой головы. По предварительным данным, артистка упала у себя на даче и неудачно приземлилась.

Поргину отвезли в больницу после того, как она поскользнулась в бойлерной. К этому моменту ее уже выписали, серьезных травм у актрисы не оказалось. Поргина поделилась, что уже возобновила работу на съемках, пишет 5-tv.ru.

— Я в полном порядке. Я выписалась, завтра закроют бюллетень, и я уже буду в театре. Врачи говорят, что я очень везучая, — поделилась актриса.

Вдову народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмилу Поргину в прошлый раз госпитализировали в Москве 12 января. Новогодние праздники она проводила в санатории в Сочи, где оправлялась после нервного срыва. Однако, вернувшись домой, в Москву, актриса почувствовала сильную боль в ногах и обратилась к специалистам.