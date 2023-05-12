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«Возвращается на круги своя»: синоптик Вильфанд рассказал о погоде в Москве в конце недели

Никита Бессарабов

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«Возвращается на круги своя»: синоптик Вильфанд рассказал о погоде в Москве в конце недели
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд утверждает, что в Москве температура вернется к норме в пятницу, 12 мая.

С началом рабочей недели в столице стало теплее. Угроза ночных заморозков минует. По информации крупного метеорологического ресурса, в последние дни недели воздух будет прогреваться, сначала до +15…+17, затем до +21…+23 градусов.

— Постепенно погода возвращается на круги своя, — говорит Вильфанд. — В Москве действительно была очень холодная погода в течение первой недели месяца. 6–8 мая температура была на 5,5–8 градусов ниже нормы.

В пятницу температура в Москве возвращается к своей норме, в субботу она будет около нормы. Поскольку мы находимся на восточной периферии антициклона, давление высокое, осадков до конца рабочих дней вообще не прогнозируется. В выходные станет более облачно и местами небольшие осадки возможны. Но выпадет 1–2 миллиметра.

В пятницу днем температура будет +19...+21 градус. В субботу поднимется до +18…+23. В ночь с субботы на воскресенье из-за облачности ожидается +5...+10 градусов.

— В воскресенье и понедельник из-за изменения циркуляции воздушных масс, поступающих с северо-востока, температура понизится. Будет +16...+ 21 градус, — добавил Вильфанд.

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