Овчинский: В «Банке технологий» доступны 10 разработок

Фото: Пресс-служба Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичная компания «МосИТЛаб», входящая в Группу компаний «Москабельмет», с 2022 года представила десять собственных разработок в реестре «Банк технологий». Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Банк технологий» помогает промышленным компаниям повышать эффективность бизнес-процессов, цифровизировать и автоматизировать производство. Сегодня в него входят более 400 высокотехнологичных решений.

— Реестр «Банк технологий» становится все более популярным среди российских IT-разработчиков, которые с включением в перечень своих решений получают возможность активнее расширять пул клиентов и пользователей. Одна из столичных компаний добавила в сервис 10 собственных разработок. В частности, реестр пополнили системы управления предприятием, оптического контроля операционной линии, эффективного планирования загрузки производственного оборудования, решение для автоматизации процедуры участия в коммерческих и государственных электронных торгах и другие IT-разработки для улучшения бизнес-процессов, — рассказал Владислав Овчинский.

Перед включением в онлайн-реестр все разработки проходят предварительный анализ на наличие успешного опыта внедрения проектов на промпредприятиях.

— Основной фокус компании — внедрение инструментов цифровизации на российских промышленных предприятиях, направленных на повышение эффективности процессов. Многие из созданных технологий вводятся в эксплуатацию на производствах силового и оптического кабеля, обмоточного провода «Москабельмет», что позволяет наглядно демонстрировать потенциальным клиентам эффективность от использования решений, — отметил генеральный директор компании Ян Анисов.

Разработчикам необходимо оставить заявку, чтобы получить доступ к «Банку технологий». Предприятия также могут оставить заявку на подбор технологического решения в соответствующем разделе сайта.