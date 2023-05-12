«Вспоминается только хорошее»: Проклова поделилась воспоминаниями о Севастьянове

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Актер Олег Севастьянов был очень талантливым студентом и необычайно креативным для того времени. Такими воспоминаниями поделилась актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елена Проклова. Они учились вместе в Школе-студии МХАТ.

Она отметила, что все хотели делать отрывки из произведений на занятиях вместе с ним, так как он часто предлагал креативные идеи.

По мнению Прокловой, Севастьянов мог сделать гораздо больше, но, к сожалению, был не конца востребован по своей актерской профессии. Она добавила, что в отрасли не все зависит от самого актера.

— Вспоминается только хорошее... Я выражаю соболезнования всем близким. Ушел еще один человек, с которым многое связано, — заключила Проклова в комментарии «360».

Олег Севастьянов скончался в Нарве на 74-м году жизни. В последние годы жизни Севастьянов писал стихи и духовную прозу, передает ФАН.