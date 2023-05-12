«Перекресток» назвал товары, пользовавшиеся наибольшей популярностью у горожан в майские праздники

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Майские праздники завершились, оставив после себя приятные воспоминания. Многие москвичи провели их за городом или на даче, предпочтя городской суете отдых на природе в кругу близких и друзей. Специалисты торговой сети «Перекресток» проанализировали продажи в супермаркетах сети по итогам майских праздников и выяснили, какие товары пользовались наибольшим спросом в этот период.

По результатам исследования лидером продаж перед началом сезона пикников стала охлажденная рыба. В период с 28 апреля по 9 мая спрос на нее увеличился на 55 процентов по сравнению с предпраздничным периодом.

Второе место в рейтинге предпочтений отдыхающих занял шашлык из мяса. Продажи его повысились на 38 процентов. Эксперты отметили, что по сравнению с прошлым годом цена на шашлык из свинины собственного производства торговой сети в среднем снизилась на 15 процентов за килограмм. Одновременно популярность куриного шашлыка увеличилась на пять процентов, а цены на него упали в среднем на семь процентов относительно 2022 года.

Третье место среди товаров по росту популярности к майским праздникам заняли специи и приправы. Их продажи подскочили на 37 процентов. Заметно вырос спрос на соусы к шашлыку: томатный — 15 процентов, соевый — на 14 процентов.

Как сообщили в торговой сети, во время майских праздников также значительно вырос спрос на свежие овощи. Лидерами продаж стали кабачки, баклажаны, лук, чеснок, картофель и шампиньоны.

Замыкают рейтинг товаров, пользовавшихся наибольшей популярностью у горожан в майские праздники, аксессуары для приготовления шашлыков. Спрос на уголь в этом сезоне увеличился на 19 процентов по сравнению с предпраздничным периодом, средства для розжига — на 14 процентов, а на одноразовую посуду — на два процента.