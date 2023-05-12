Как безопасно сохранить и приумножить личные средства

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Лето — время отпусков, когда деньги хочется тратить, не оглядываясь. Накопить их или уберечь от рисков полезно всегда. Столичные банки предлагают для этого немало способов. «ВМ» рассказывает о двух из них, позволяющих наиболее безопасно сохранить и приумножить свои средства.

У россиян наиболее популярным способом сбережения средств являются вклады. Они проверены и доказали свою надежность. Вклады гарантируют доход и застрахованы.

Вклад, безусловно, помогает накопить деньги — годовой прирост может быть существенным. Но у каждого вида вклада есть свои ограничения. Это и минимальная сумма депозита, и невозможность снять деньги или добавлять новые. Нельзя также оплачивать разные услуги.

Другое дело — накопительный счет. Этой простой и гибкий вариант для накопления и сбережения средств. Здесь нет жестких условий. Деньги можно снимать и вносить в любое время. А ставки по некоторым накопительном счетам даже выше, чем по вкладам.

Поэтому неудивительно, что накопительный счет становится у москвичей в последнее время привлекательным способом хранения и приумножения капитала. Понимая это, банки идут навстречу своим клиентам — повышают процентную ставку. Сбербанк уже это сделал. Банк «Санкт-Петербург» тоже предложил для своих новых клиентов повышенную ставку по накопительному счету.

Накопительный счет можно открыть в интернет-банке, мобильном приложении и в офисе банка. Пополнение и снятие денежных средств — бесплатно и без ограничений.