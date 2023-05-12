Глава департамента СМИ Иван Шубин вручил звание «Мастер связи» трем сотрудникам «Вечерней Москвы»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Иван Шубин вручил звание «Мастер связи» трем сотрудникам «Вечерней Москвы». Этого звания удостаиваются работники, занятые в отраслях связи и телекоммуникации.

Одним из награжденных стал заместитель генерального директора по производству и распространению «Вечерней Москвы» Иван Курдюмов.

— В отрасли СМИ и рекламы я работаю уже около 30 лет. В 2011 году был участником перезапуска «Вечерней Москвы» и окружных газет, — рассказал Курдюмов.

По его словам, любая государственная награда вдохновляет получателей трудиться на благо страны и отрасли.

Другими награжденными стали директор по производству Сергей Пивнов и директор по распространению Екатерина Мосолова.

— Я работаю в полиграфии уже 46 лет. Пошел по стопам отца — он ведущий печатник газетного производства. В 2011 году пришел в «ВМ». Полученную мной награду я считаю коллективной, ведь без помощи главного редактора Александра Куприянова и своих коллег, настоящих профессионалов, завоевать ее было бы просто невозможно, — отметил Пивнов.

По словам Ивана Шубина, врученная награда — еще одно заметное признание профессиональных заслуг журналистов «Вечерки», той важной работы, которую они делают в интересах москвичей, информируя о происходящих событиях в городе.

— Ежедневно следуя строгому как часы производственному циклу — от создания до распространения очередного номера — «Вечерняя Москва» и в столетний год подтверждает высокие стандарты информационного издания. Кстати, «Вечерка» никогда не прерывала своего выпуска, даже в сложные годы войны, — рассказал он.

Редакция поздравляет коллег с заслуженной наградой и желает им новых творческих побед.