«Смотреть противно»: худрук «Бурановских бабушек» высказалась о происходящем на Евровидении
Художественный руководитель знаменитого ансамбля «Бурановские бабушки» Ольга Туктарева призналась, что участницы коллектива редко смотрят Евровидение, поскольку считают, что данный конкурс стал сегодня слишком политизированным. Об этом Туктарева рассказала в интервью порталу «Абзац».
— Мы конкурс смотрим краем глаза. Там же все стало политизированным, фриковым. Смотреть это все противно. Можно сказать, нам повезло, что мы выступали в нормальное время, — заявила Туктарева.
Она также напомнила, что в 2012 году их повезли на Евровидение, чтобы привлечь внимание и удивить иностранцев колоритными артистами из российской глубинки, говорится в статье.
Во вторник, 9 мая, первый полуфинал названного музыкального конкурса состоялся в британском Ливерпуле на площадке M&S Bank Arena. Право транслировать выступления артистов доверили корпорации BBC. В первом полуфинале за право попасть на конкурс боролись представители 15 стран. Путевку в финал получили артисты из Израиля, Молдавии, Норвегии, Португалии, Сербии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.