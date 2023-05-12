«Смотреть противно»: худрук «Бурановских бабушек» высказалась о происходящем на Евровидении

Фото: shutterstock

Художественный руководитель знаменитого ансамбля «Бурановские бабушки» Ольга Туктарева призналась, что участницы коллектива редко смотрят Евровидение, поскольку считают, что данный конкурс стал сегодня слишком политизированным. Об этом Туктарева рассказала в интервью порталу «Абзац».

— Мы конкурс смотрим краем глаза. Там же все стало политизированным, фриковым. Смотреть это все противно. Можно сказать, нам повезло, что мы выступали в нормальное время, — заявила Туктарева.

Она также напомнила, что в 2012 году их повезли на Евровидение, чтобы привлечь внимание и удивить иностранцев колоритными артистами из российской глубинки, говорится в статье.

Во вторник, 9 мая, первый полуфинал названного музыкального конкурса состоялся в британском Ливерпуле на площадке M&S Bank Arena. Право транслировать выступления артистов доверили корпорации BBC. В первом полуфинале за право попасть на конкурс боролись представители 15 стран. Путевку в финал получили артисты из Израиля, Молдавии, Норвегии, Португалии, Сербии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.