Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Смотреть противно»: худрук «Бурановских бабушек» высказалась о происходящем на Евровидении

Евгений Жуков
Общество
«Смотреть противно»: худрук «Бурановских бабушек» высказалась о происходящем на Евровидении
Фото: shutterstock

Художественный руководитель знаменитого ансамбля «Бурановские бабушки» Ольга Туктарева призналась, что участницы коллектива редко смотрят Евровидение, поскольку считают, что данный конкурс стал сегодня слишком политизированным. Об этом Туктарева рассказала в интервью порталу «Абзац».

— Мы конкурс смотрим краем глаза. Там же все стало политизированным, фриковым. Смотреть это все противно. Можно сказать, нам повезло, что мы выступали в нормальное время, — заявила Туктарева.

Она также напомнила, что в 2012 году их повезли на Евровидение, чтобы привлечь внимание и удивить иностранцев колоритными артистами из российской глубинки, говорится в статье.

Во вторник, 9 мая, первый полуфинал названного музыкального конкурса состоялся в британском Ливерпуле на площадке M&S Bank Arena. Право транслировать выступления артистов доверили корпорации BBC. В первом полуфинале за право попасть на конкурс боролись представители 15 стран. Путевку в финал получили артисты из Израиля, Молдавии, Норвегии, Португалии, Сербии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Концерты группа «Бурановские бабушки» Евровидение
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Все мнения
О проекте