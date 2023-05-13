Олимпийской чемпионке по гандболу Владлене Бобровниковой диагностировали рак

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Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова рассказала, что врачи диагностировали ей лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы.

Болезнь обнаружили еще в прошлом месяце. С 4 мая Бобровникова находится в ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России в Ростове-на-Дону. В январе спортсменке диагностировали склеродермию и синдром Рейно.

По ее словам, обследование показало, что во многих лимфоузлах организма присутствуют «злокачеcтвенные cкопления клеток». По этой причине, продолжила Бобровникова, появилась острая необходимость скорейшего прохождения курсов химиотерапии.

— Очень важную фразу мне сказала медсестра, которая в первый день пришла ставить мне капельницу с химиотерапией: «Сегодня ты болеющая, а вот завтра — уже выздоравливающая», — приводит слова Бобровниковой пресс-служба клуба.

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