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Олимпийской чемпионке по гандболу Владлене Бобровниковой диагностировали рак

Евгений Жуков
Спорт
Олимпийской чемпионке по гандболу Владлене Бобровниковой диагностировали рак
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова рассказала, что врачи диагностировали ей лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы.

Болезнь обнаружили еще в прошлом месяце. С 4 мая Бобровникова находится в ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России в Ростове-на-Дону. В январе спортсменке диагностировали склеродермию и синдром Рейно.

По ее словам, обследование показало, что во многих лимфоузлах организма присутствуют «злокачеcтвенные cкопления клеток». По этой причине, продолжила Бобровникова, появилась острая необходимость скорейшего прохождения курсов химиотерапии.

— Очень важную фразу мне сказала медсестра, которая в первый день пришла ставить мне капельницу с химиотерапией: «Сегодня ты болеющая, а вот завтра — уже выздоравливающая», — приводит слова Бобровниковой пресс-служба клуба.

В марте бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что потерял почти половину веса и страдает от постоянных болей. Когда бывшего грузинского лидера только посадили в тюрьму, он весил около 120 килограммов, позже вес политика снизился до 64.

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