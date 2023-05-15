После ремонта ветхого здания в Хорошево-Мневниках появилась пекарня

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На улице Народного Ополчения в Северо-Западном административном округе (СЗАО) восстановили заброшенное ветхое здание, в котором после открыли пекарню. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Объект расположен по адресу: улица Народного Ополчения, дом 27, корпус 1. Возле жилого дома располагается пристройка, которая долгое время не использовалась.

— Совместно с собственником разработан план по восстановлению строения. В рамках утвержденной дорожной карты пристройка отремонтирована и приведена в порядок, — рассказал Бобров.

Он отметил, что теперь в помещении открылась пекарня.

Всего, по словам Боброва, с января по март 2023 года в СЗАО выявлено 12 ветхих построек. По ним уже разработаны дорожные карты восстановительных работ.

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