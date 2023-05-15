Биолог Глазков рассказал, когда петербуржцам ждать нашествия комаров и мошек

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Биолог Павел Глазков рассказал, когда в Санкт-Петербурге появятся первые комары и мошки.

По словам эксперта, из-за похолоданий их развитие немного затормозилось, но уже через неделю стоит ждать массового вылета насекомых.

Эксперт отметил, что в этом году комаров в городе будет довольно много, так как зима была довольно теплая, насекомые хорошо перезимовали, передает издание «Невские новости». Поэтому стоит запастись специальными средствами, защищающими от насекомых.

Некоторые средства гигиены способны привлекать комаров к телу человека. Об этом рассказали исследователи из Политехнического университета Вирджинии. Как отмечают специалисты, насекомых часто привлекает запах ландыша, тропических фруктов и цветов, передает ФАН.

Недавно в подмосковных лесах проснулись муравьи. В короткое время насекомые должны будут просушить и прогреть свои гнезда, после чего они запустят процесс рождения нового поколения. Отмечается, что муравьи формируют из своих тел «солнечные батареи», которые копят тепло и прогревают жилища сверху.