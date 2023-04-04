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«Земля буквально зашевелилась»: муравьи проснулись в подмосковных лесах

Никита Худяков
Город
«Земля буквально зашевелилась»: муравьи проснулись в подмосковных лесах
Фото: shutterstock

В подмосковных лесах проснулись муравьи, им предстоит просушить и прогреть гнезда после зимы. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

— С наступлением фенологической весны природа начала оживать, в лесах Подмосковья проснулись маленькие трудяги — муравьи. Земля в лесу буквально зашевелилась. Сплоченные муравьиные команды устремились к поверхности муравейников, — говорится в сообщении.

За короткий срок насекомым необходимо будет просушить и прогреть гнезда, а также запустить процесс рождения нового поколения. Отмечается, что муравьи формируют из своих тел «солнечные батареи», которые копят тепло и прогревают жилища сверху, передает агентство городских новостей «Москва».

Почти 60 видов животных выявили на природных территориях столицы в рамках акции «Зимняя перепись животных», которая проходила с 1 декабря 2022 по 28 февраля 2023 года. Специалисты выяснили, что в Москве обитают 38 видов птиц, 18 видов зверей и один вид насекомого — комар снежный.

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