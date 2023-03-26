Почти 60 видов зимующих в регионе животных обнаружили в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Почти 60 видов животных выявили на природных территориях столицы в рамках акции «Зимняя перепись животных», которая проходила с 1 декабря 2022 по 28 февраля 2023 года. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщила заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова.

— Особый интерес представляет утка-мандаринка, занесенная в Красную книгу России, — вид, нехарактерный для московских природных территорий. Естественный ареал этой птицы — Дальний Восток. Зимняя перепись животных подтвердила наличие всех традиционно зимующих на московских природных территориях видов животных, — сказала она.

Специалисты выяснили, что в Москве обитают 38 видов птиц и 18 видов зверей. Кроме того, на территории природно-исторического парка «Битцевский лес» был замечен снежный или зимний комар. Их можно увидеть при температуре воздуха не ниже минус девяти градусов в яркий солнечный день.

Отмечается, что из 16 видов, занесенных в Красную книгу Москвы, девять нуждаются в постоянном наблюдении и контроле, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Комплексе городского хозяйства Москвы напомнили о важности соблюдения правил безопасности во время прогулок с питомцами около водоемов. Вблизи них собак не следует спускать с поводков во избежание несчастных случаев.