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Москвичам напомнили о правилах безопасности во время прогулок с животным рядом с водоемом

Евгений Жуков
Город
Москвичам напомнили о правилах безопасности во время прогулок с животным рядом с водоемом
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Жителям столицы стоит быть более внимательными во время прогулок со своими питомцами. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Мы в ответе за тех, кого приручили: напоминаем о правилах безопасности во время прогулки с животным рядом с водоемом, — говорится в сообщении.

Каждый год в период оттепели сотрудники спасательных служб города вызволяют из полыньи собак, которые во время прогулок выбегают на хрупкий лед и проваливаются под него. Дело в том, что весенний лед рыхлый и может бесшумно рухнуть даже под совсем небольшим весом животного.

Москвичей призвали быть внимательными во время прогулок с домашними питомцами и не спускать собак с поводка вблизи водоемов. А если же вы стали свидетелем подобного происшествия, то незамедлительно звоните по номеру 112, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

На прошлой неделе сотрудники столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности оказали помощь пострадавшему коту. Животное, как уточняется, атаковали вороны. Сигнал о лежащем на льду Москвы-реки коте поступил на поисково-спасательную станцию «Кожухово».

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