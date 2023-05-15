Владислав Овчинский: Цикл бесплатных онлайн-лекций по искусственному интеллекту проведет «Московская техническая школа» 

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Московская техническая школа» («МТШ») совместно с Московским техническим университетом связи и информатики (МТУСИ) проведет цикл онлайн-лекций «Искусственный интеллект для решения прикладных задач в промышленности». Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Искусственный интеллект – технология, которая активно внедряется в работу предприятий и модернизирует промышленный сектор России. Он способен оптимизировать многие процессы и повысить производительность труда, однако, чтобы эффективно использовать его на практике, специалистам необходимо обладать достаточными знаниями и навыками. Именно поэтому «МТШ» совместно с МТУСИ подготовила цикл бесплатных онлайн-лекций. Шесть обучающих модулей помогут столичным инженерам овладеть основами работы с искусственным интеллектом и освоить области его применения, – отметил Владислав Овчинский.

Цикл бесплатных онлайн-лекций рассчитан на 16 часов и содержит шесть модулей. Лекции будут проходить с 24 мая по 16 июня.

По окончании онлайн-лекций участники пройдут контроль знаний и получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Освоить курс может любой желающий – для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

— МТУСИ на протяжении вековой истории остается ведущим отраслевым университетом по выпуску высококвалифицированных кадров в области связи и информационных технологий. Наши ученые ежегодно представляют уникальные ИИ-разработки: успешно функционирует система глубокой видеоаналитики PVision, система аудиоаналитики для анализа эффективности работы менеджеров, симулятор для обучения студентов, а также нейронная сеть для выявления опасного вождения. Учитывая наши опыт и высокие компетенции, образовательный онлайн-курс станет для слушателей ценным источником базовых знаний в сфере искусственного интеллекта, – рассказал ректор МТУСИ Сергей Ерохин.