Незаконно построенный магазин демонтировали в районе Ново-Переделкино

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, 1-я Чоботовская аллея, 6А Карта всех событий

В столичном районе Ново-Переделкино демонтировали незаконное строение магазина. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Здание было расположено по адресу улица 1-я Чоботовская аллея, владение 6б.

— Без разрешительной документации вдоль железнодорожных путей Киевского направления было возведено строение площадью 135 квадратных метров. Там обустроили магазин. Участок для строительства не предоставлялся, исходно-разрешительная документация не оформлялась. Организована работа по пресечению незаконного использования земельного участка, — рассказал Бобров.

В ходе судебного заседания было решено демонтировать незаконную постройку и освободить земельный участок. Силами сотрудников Госинспекции по недвижимости демонтаж уже завершен, территорию в ближайшее время приведут в порядок.

За первый квартал этого года на западе столицы было выявлено 102 незаконно возведенных постройки площадью почти 24 тысячи квадратных метров. Ликвидировано 19 самостроев общей площадью свыше 2,9 тысячи «квадратов».

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