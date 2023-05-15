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Приметы и советы

Незаконно построенный магазин демонтировали в районе Ново-Переделкино

Лейла Алиева
Город
Незаконно построенный магазин демонтировали в районе Ново-Переделкино
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, 1-я Чоботовская аллея, 6А Карта всех событий

В столичном районе Ново-Переделкино демонтировали незаконное строение магазина. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Здание было расположено по адресу улица 1-я Чоботовская аллея, владение 6б.

— Без разрешительной документации вдоль железнодорожных путей Киевского направления было возведено строение площадью 135 квадратных метров. Там обустроили магазин. Участок для строительства не предоставлялся, исходно-разрешительная документация не оформлялась. Организована работа по пресечению незаконного использования земельного участка, — рассказал Бобров.

В ходе судебного заседания было решено демонтировать незаконную постройку и освободить земельный участок. Силами сотрудников Госинспекции по недвижимости демонтаж уже завершен, территорию в ближайшее время приведут в порядок.

За первый квартал этого года на западе столицы было выявлено 102 незаконно возведенных постройки площадью почти 24 тысячи квадратных метров. Ликвидировано 19 самостроев общей площадью свыше 2,9 тысячи «квадратов».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

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