Мощный взрыв прогремел в центре Луганска

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В центре Луганска прогремел мощный взрыв. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

— Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие, — рассказал он.

По предварительным данным, это был подрыв. Экстренные службы и профильные ведомства уже работают на месте взрыва, написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Также в Сети появились кадры с последствиями взрыва.

13 мая на окраине Луганска прогремел еще один взрыв. Он раздался около десяти часов утра в поселке Юбилейном. По сообщениям очевидцев, в результате происшествия в ряде домов оказались выбиты стекла.