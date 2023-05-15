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Приметы и советы

Инфекционист Рябов рассказал, могут ли появиться новые виды клещей в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Инфекционист Рябов рассказал, могут ли появиться новые виды клещей в Подмосковье
Фото: shutterstock

Ученые Тюменского медицинского университета обнаружили три новых вида клещей, которые могут оказаться переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила. Инфекционист Сергей Рябов оценил вероятность появления подобных клещей на территории Московской области.

Эксперт пояснил, что клещи — кровососущие насекомые. Они могут напиться крови больного животного и стать переносчиками заболеваний. Тем не менее, в Подмосковье навряд ли появятся клещи-переносчики чумы.

— Чтобы чуму перенести, нужно, чтобы кто-то болел чумой из этих животных. Не думаю, что этого надо бояться: это просто информация об открытии, мы не знаем, являются ли заразными все эти возбудители, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

Рябов добавил, что защита от клещей прежде всего заключается в профилактике. При прогулках в лесах стоит носить одежду, которая защитит от укуса, а также использовать специальные репелленты.

Специалисты Госветслужбы Подмосковья фиксируют рост обращений владельцев животных в связи с укусами клещей. С начала апреля зафиксировано более двух тысяч обращений, передает РИАМО.

Ранней весной в столичном регионе начинается период активности клещей. Как защититься от клещей, что делать при укусе и куда обращаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.

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