Москвичи оплатили проезд в городском транспорте с помощью валидатора более 430 миллионов раз

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В столичных автобусах, электробусах и трамваях установлено более 30 тысяч валидаторов, к которым с начала года жители столицы приложили свои карты и билеты более 430 миллионов раз. Об этом сообщили в ГУП «Мосгортранс» во вторник, 16 мая.

— Москва — первый город в России, где действует уникальный сервис, благодаря которому можно совершать бесплатные пересадки между маршрутами наземного транспорта, а также активировать баланс карты «Тройка» прямо на валидаторе, — отметил заместитель мэра столицы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Валидаторы позволяют узнать точное количество поездок на городском транспорте и улучшить работу автобусов, электробусов и трамваев.

В апреле этого года столичные контролеры проверили около 906 тысяч билетов, что на 38 процентов больше, чем в прошлом году. Контролеры не только проверяют оплату проезда, но и подсказывают пассажирам более удобный маршрут. Также они могут оказать необходимую помощь в случае, если кому-то стало плохо в салоне.