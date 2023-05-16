Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичи оплатили проезд в городском транспорте с помощью валидатора более 430 миллионов раз

Лейла Алиева
Город
Москвичи оплатили проезд в городском транспорте с помощью валидатора более 430 миллионов раз
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столичных автобусах, электробусах и трамваях установлено более 30 тысяч валидаторов, к которым с начала года жители столицы приложили свои карты и билеты более 430 миллионов раз. Об этом сообщили в ГУП «Мосгортранс» во вторник, 16 мая.

— Москва — первый город в России, где действует уникальный сервис, благодаря которому можно совершать бесплатные пересадки между маршрутами наземного транспорта, а также активировать баланс карты «Тройка» прямо на валидаторе, — отметил заместитель мэра столицы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Валидаторы позволяют узнать точное количество поездок на городском транспорте и улучшить работу автобусов, электробусов и трамваев.

В апреле этого года столичные контролеры проверили около 906 тысяч билетов, что на 38 процентов больше, чем в прошлом году. Контролеры не только проверяют оплату проезда, но и подсказывают пассажирам более удобный маршрут. Также они могут оказать необходимую помощь в случае, если кому-то стало плохо в салоне.

Транспорт Карта «Тройка» Москва
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Хлебные договоренности: чем закончится ситуация вокруг «зерновой сделки»

Марина Кудинова
Марина Кудинова

Школа открыта для всех жителей

Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Все мнения
О проекте