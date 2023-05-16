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Приметы и советы

Овчинский: Столичный производитель огнеупоров начнет поставки в Индию

Полина Французова
Город
Овчинский: Столичный производитель огнеупоров начнет поставки в Индию
Фото: Пресс-служба Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Между научно-техническим центром «Бакор» и индийскими партнерами заключено соглашение на поставку керамических фильтрующих элементов. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Столичные предприятия продолжают расширять экспортные поставки своей продукции, предлагая зарубежным партнерам из разных отраслей уникальные качественные изделия собственной разработки. Так, московский научно-технический центр (НТЦ) «Бакор» заключил соглашение на поставку керамических фильтрующих элементов в Индию, — сообщил Овчинский.

Расчеты по контракту будут производиться в российских рублях, что обеспечит экономическое преимущество для отечественных поставщиков, включая снижение потенциальных валютных рисков и упрощение торговых операций.

«Бакор» специализируется на производстве керамических огнеупорных материалов, используемых при создании высокотемпературных промышленных печей и другого термического оборудования, такого как реакторы, турбины и ракетные двигатели.

Компания получила поддержку от города в виде займа из Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства в размере 200 миллионов рублей. Продукция компании поставляется в 16 стран мира, а этот новый контракт расширит географию поставок.

Владислав Овчинский Москва Индия
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