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Приметы и советы

Две машины отправились на спецстоянку из-за долгов их владельцев

Степан Жирнов
Происшествия
Две машины отправились на спецстоянку из-за долгов их владельцев
Фото: Пресс-служба МАДИ

В столице у двух автолюбителей изъяли машины из-за долгов по штрафам за неправильную парковку. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) во вторник, 16 мая.

По данным ведомства, нарушители регулярно парковались под запрещающими знаками и на газонах. Из-за этого на двоих у них накопилось штрафов на 465 тысяч рублей. Так как выплачивать долги жители столицы не торопились, информацию передали в Федеральную службу судебных приставов, и те наложили на автомобили нарушителей арест. Иномарки перевезли на штрафстоянку.

Один из владельцев сразу же выплатил 150 тысяч рублей и погасил задолженность, после чего машину ему вернули. Второй автолюбитель пока не вернул долг.

Ранее пресс-служба МАДИ призывала водителей не парковаться на газонах и зеленых насаждениях. По данным ведомства, колеса автомобилей вредят не только внешнему облику Москвы, но и экологии. Помимо этого за подобное нарушение предусмотрен крупный штраф.

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