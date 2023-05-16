Иноагенты спохватились: почему российские артисты, уехавшие из страны, хотят избавиться от «неугодного» статуса

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15 мая юморист Максим Галкин, признанный в России иностранным агентом 16 сентября прошлого года, подал иск в Замоскворецкий суд Москвы о снятии с него этого опального статуса. С такой же просьбой накануне обратилась в суд и певица Земфира, которую признали иноагентом 10 февраля.

По закону, на артистов, получивших такой статус, налагается ряд ограничений и обязательств. Например, им необходимо несколько раз в год представлять отчеты о свой деятельности и работе, получении и расходовании средств.

Наверняка это очень напрягает творческих личностей. К тому же они уже год как сбежали из России и обосновались на чужбине. Певица — в Париже, комик с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми — в Кесарии (Израиль). Оба не упускают случая выставить родную страну в невыгодном свете, в том числе со сцены. При этом артисты остаются гражданами России, поэтому вынуждены следовать букве закона.

Кстати, пока ни одному иноагенту не удалось изменить своего статуса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Марочкин, звездный юрист:

— Земфира и Галкин хотят избавиться от статуса иноагента, скорее всего, из-за необходимости предоставлять в Минюст отчетность о своей деятельности. Но это не единственная напасть: иностранный агент в том числе не может организовывать публичные мероприятия, получать государственную поддержку. Не подлежат страхованию денежные средства иностранного агента.

Многие партнеры и заказчики отвернулись от артистов-иноагентов, чтобы не подпасть под подозрение в «порочащих связях» . Я думаю, что от обременительного статуса никак нельзя избавиться. Пока таких случаев не было.