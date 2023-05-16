Эксперты рассказали нижегородцам, куда можно съездить в отпуск за 40 000 рублей

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Аналитики выяснили, что среднестатистический нижегородец готов потратить на недельный отпуск 40 тысяч рублей в 2023 году. Куда можно улететь за такие деньги, рассказали эксперты туристической отрасли.

Как рассказал директор нижегородского турагентства Евгений Пронин, если отправляться в отпуск сейчас, то на эти деньги можно отдохнуть в Турции примерно неделю. По его словам, цены сейчас снизились, поэтому подобрать горящий тур не так сложно.

Турагент Анастасия Цыбакова рассказала, что за такую сумму можно найти туры в Сочи, Калининград, Алтай, Анапу, Питер и на Кавказ.

Директор турагентства Евгения Варкентина посоветовала обратить внимание на речные круизы. Например, в мае можно съездить по маршруту Нижний Новгород — Чебоксары — Болгары — Тетюши — Казань, передает NewsNN.

Ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что после снятия антиковидных ограничений в 2022 году турпоток в Санкт-Петербурге начал восстанавливаться. В 2022 году город принял более восьми миллионов туристов. В сравнении с 2019 годом общий турпоток в Петербурге восстановился на 77 процентов, передает газета «Петербургский дневник».

В Москве по итогам 2022 года увеличился туристический поток — в этот период город посетили 17,9 миллиона человек. Столица привлекает многочисленных гостей. Об этом в субботу, 13 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.