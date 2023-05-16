Законопроект об отсрочке для отцов детей-инвалидов внесли в Госдуму

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Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина внесла законопроект, предлагающий ввести отсрочку от призыва на военную службу для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей с инвалидностью. Соответствующий документ появился во вторник, 16 мая, в электронной базе парламента.

В пояснительной записке говорится, что речь идет об инвалидах младше 18 лет и об инвалидах с детства I группы. Отцам или официальным опекунам таких детей предлагается предоставлять отсрочку от призыва на военную службу.

— Действующая в настоящий момент отсрочка для отцов, имеющих на иждивении детей-инвалидов в возрасте до трех лет, объективно является недостаточной, так как даже после достижения возраста трех лет ребенок-инвалид продолжает нуждаться в повышенном внимании и уходе, — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроект направлен на защиту отцов детей-инвалидов. По мнению Останиной, пособие от государства не способно заменить в семье мужчину, который зачастую является кормильцем, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Иностранцы, которые заключили контракты на прохождение военной службы в российской армии в период проведения спецоперации, смогут получить гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал накануне президент России Владимир Путин.