Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Законопроект об отсрочке для отцов детей-инвалидов внесли в Госдуму

Евгений Силаев
Общество
Законопроект об отсрочке для отцов детей-инвалидов внесли в Госдуму
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина внесла законопроект, предлагающий ввести отсрочку от призыва на военную службу для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей с инвалидностью. Соответствующий документ появился во вторник, 16 мая, в электронной базе парламента.

В пояснительной записке говорится, что речь идет об инвалидах младше 18 лет и об инвалидах с детства I группы. Отцам или официальным опекунам таких детей предлагается предоставлять отсрочку от призыва на военную службу.

— Действующая в настоящий момент отсрочка для отцов, имеющих на иждивении детей-инвалидов в возрасте до трех лет, объективно является недостаточной, так как даже после достижения возраста трех лет ребенок-инвалид продолжает нуждаться в повышенном внимании и уходе, — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроект направлен на защиту отцов детей-инвалидов. По мнению Останиной, пособие от государства не способно заменить в семье мужчину, который зачастую является кормильцем, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Иностранцы, которые заключили контракты на прохождение военной службы в российской армии в период проведения спецоперации, смогут получить гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал накануне президент России Владимир Путин.

Госдума Законы Родители Армия Дети
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Хлебные договоренности: чем закончится ситуация вокруг «зерновой сделки»

Марина Кудинова
Марина Кудинова

Школа открыта для всех жителей

Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Все мнения
О проекте