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Приметы и советы

Эксперты оценили предложение ФСБ разрешить силовикам проводить обыски без решения суда

Анна Темнышова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперты оценили предложение ФСБ разрешить силовикам проводить обыски без решения суда
Фото: sevbutovo.mos.ru

ФСБ России подготовила инструкцию, согласно которой силовики могут без санкции суда обыскивать жилье и автомобили в случаях, «которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления».

Алексей Дударев, заслуженный спасатель РФ, председатель Высшего Совета российского союза спасателей:

— Это полезная инициатива. В нынешних реалиях, когда очень много провокаций, нужно своевременно пресекать их. Иногда решение суда может затянуться надолго, а счет идет на минуты. Даже если произойдет ошибка, то судить работу силовиков будут по всей строгости закона.

Но и если вовремя не среагировать и не провести обыск, иногда последствия могут быть плачевными. Понятное дело, что такая инициатива нужна не для того, чтобы нарушить чьи-то права. Она позволит нашим ведомственным структурам оперативно реагировать на случаи, например, когда происходит дискредитация России, ее армии и действий. Даже мы, спасатели, сейчас находимся в режиме быстрого реагирования и помогаем другим силовым структурам.

Андрей Марочкин, юрист:

— Я считаю, что такая инициатива напрасна. У наших правоохранительных органов сейчас и так есть права на экстренный обыск. Но после его проведения они обязаны явиться в суд и доказать законность своих действий. А как показывает практика, суды никогда не отказывают в таких делах.

Роман Кузнецов, социолог:

— Чтобы провести обыск, таким структурам, как ФСБ, не нужна бумажка с разрешением. Они будут действовать в целях безопасности. И эта инициатива показывает, что судебная практика в таких делах неэффективна. Не было ни одного прецедента, по крайней мере в СМИ такого не освещали, чтобы силовики провели незаконный обыск.

Раньше было время идеалистов, а сейчас — реалистов. Вот силовики и показывают, что никому не нужна лишняя бюрократическая волокита. Поэтому они предложили узаконить факт того, что суд не может оспаривать такие дела. Вся ответственность действий ложится на правоохранительные структуры.

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