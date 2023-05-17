«Газпромнефть — СМ» запустила инновационную программу обучения для специалистов по диагностике промышленного оборудования

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«Газпромнефть — смазочные материалы» разработала новый образовательный курс для сотрудников международной сети собственных экспертных центров. Программа занятий направлена на повышение качества диагностики промышленного оборудования и техники с помощью высокотехнологичных инструментов мобильной лаборатории. Курс повышения квалификации, включающий также углубленное изучение свойств и рецептур современных масел, прошли специалисты 18 филиалов G-Profi Expert Center из России и стран ближнего зарубежья.

В рамках практических сессий эксперты детально изучили принципы работы с новым оснащением мобильной лаборатории компании. Уникальный передвижной комплекс позволяет проводить исследования смазочных материалов прямо на производственных площадках предприятий.

— Мы активно повышаем компетенции сотрудников, используя новейшие инструменты собственной разработки и самые современные образовательные методики. Промышленное, сельскохозяйственное и добывающее оборудование постоянно модернизируется и развивается, поэтому нам необходимо опережающими темпами готовить универсальных профессионалов, учитывая самые строгие требования производителей техники. Мы продолжаем усиливать коллектив лучших специалистов отрасли, способных оперативно и качественно решать самые сложные задачи по диагностике и обслуживанию любого специализированного оборудования, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.