В столице пройдет массовый заход «Московского долголетия» по скандинавской ходьбе

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

19 мая в Москве пройдет массовых заход «Московского долголетия» по скандинавской ходьбе. Он стартует во всех округах столицы одновременно на одиннадцати площадках в 11:00. Горожане старшего поколения пройдут 2,5 километра со скандинавскими палками. Присоединиться к участникам проекта могут все желающие жители столицы «серебряного» возраста.

— Пять лет назад мы дали старт проекту «Московское долголетие», а сегодня без него уже невозможно представить наш город. Многие участники не только изменили свою собственную жизнь, но и изменили представления о том, как выглядит современный пенсионер. Один из символов «Московского долголетия» — скандинавская ходьба, которая помогает укреплять здоровье в любом возрасте, сейчас ей занимаются более 16 тысяч горожан старшего поколения на более чем 300 площадках по всему городу. В проекте «Московское долголетие» ходьбой увлекаются даже люди в возрасте 90 лет и старше. Рады пригласить всех желающих жителей столицы старшего поколения на массовый заход, который пройдет в преддверии Всемирного дня скандинавской ходьбы во всех округах города, — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Ожидается, что на старт выйдут более 3 тысяч участников «Московского долголетия», которые пройдут дистанцию в 2,5 километра. Площадки мероприятия будут расположены в каждом округе столицы. Все желающие москвичи старшего поколения могут выбрать наиболее удобный для себя адрес и присоединиться к спортивному празднику. Старт массового захода будет дан в 11:00 единовременно на всех площадках. Предварительно необходимо пройти регистрацию на стойках «Московского долголетия» и иметь при себе палки для скандинавской ходьбы.

Помимо соревнований, гостей ждет праздничная программа — выступления артистов, творческих участников проекта, а также специальная разминка перед началом захода.

Список площадок

ЦАО: парк «Красная Пресня» (ул. Мантулинская, д. 5), сбор перед главной сценой парка;

САО: парк «Ходынское поле» (Ходынский бульвар, 10б);

СВАО: парк «Яуза», парк «Певческое поле» (ориентир — ул. Заповедная, д. 28);

ВАО: парк культуры и отдыха «Сокольники», место сбора — Майский просек, «Веранда танцев»;

ЮВАО: парк «Кузьминки» (ул. Кузьминский парк, д. 1, стр. 2), место сбора у главной сцены;

ЮАО: Бирюлевский дендропарк (ул. Липецкая, вл. 5а), сбор на площадке со сценой напротив ул. Дендропарковая, вл. 5а, стр. 2;

ЮЗАО: Воронцовский парк, сбор на площадке со сценой у усадьбы «Воронцово»;

ЗАО: Мазиловский пруд (м. Пионерская), ул. Кастанаевская д. 64-66;

СЗАО: Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино», ул. Свободы, 56с5;

ТиНАО: парк «Красная Пахра»; поселение Краснопахорское, сбор возле здания администрации;

Зеленоград: Лыжероллерная трасса (Каштановая аллея, д. 2, стр. 8), территория лесопарка в районе «Савелки», место сбора у Городской больницы имени А. П. Кончаловского за остановкой «Поликлиника».

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице реализуется проект «Московское долголетие». Стать его участником могут женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет. Узнать расписание и записаться на занятия можно в территориальном центре социального обслуживания своего района или центрах госуслуг «Мои документы», а также заполнив специальную форму на mos.ru в разделе «Как стать участником».